Kamyonete çarpan skuter sürücüsü yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre kaza, Serdar Zencirkıran (34) idaresindeki elektrikli skuterin, Sevgi Caddesi üzerinde Ercan Çeziker (45) yönetimindeki 16 ASU 590 plakalı kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Zencirkıran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazayla ilgili incelemeler sürerken, olayın oluş şekli çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Elde edilen görüntülerde, skuter sürücüsünün, park halinde bulunan ve hareket etmeye başlayan kamyonete arkadan çarptığı anlar yer aldı.