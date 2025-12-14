Kamyonete çarpan skuter sürücüsü yaşamını yitirdi

Kamyonete çarpan skuter sürücüsü yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonete arkadan çarpan elektrikli skuterin sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Sevgi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Serdar Zencirkıran (34) idaresindeki elektrikli skuterin, Sevgi Caddesi üzerinde Ercan Çeziker (45) yönetimindeki 16 ASU 590 plakalı kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Zencirkıran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TIR ve otomobil kafa kafaya girmişti: Sürücüden acı haberTIR ve otomobil kafa kafaya girmişti: Sürücüden acı haber

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazayla ilgili incelemeler sürerken, olayın oluş şekli çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Elde edilen görüntülerde, skuter sürücüsünün, park halinde bulunan ve hareket etmeye başlayan kamyonete arkadan çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Türkiye
Belediyenin kadın çalışanlarından ‘Zeydan Karalar’a Özgürlük’ eylemi!
Belediyenin kadın çalışanlarından ‘Zeydan Karalar’a Özgürlük’ eylemi!
Trafik sigortasında yeni dönem! İyi sürücünün yüzü gülecek
Trafik sigortasında yeni dönem! İyi sürücünün yüzü gülecek
Uzmanlar uyarıyor: Soğuk havalar göz sağlığınızı bozabilir
Soğuk havalar göz sağlığınızı bozabilir