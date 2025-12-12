TIR ve otomobil kafa kafaya girmişti: Sürücüden acı haber

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü Fatih Yılmaz hayatını kaybetti. İlk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edilen yolcu Mehmet Temiz'in ise tedavisi sürüyor.

KAZADA OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Andırın kara yolunun Bostandere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Andırın yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 17 SB 958 plakalı TIR, karşı yönden gelen 24 yaşındaki Fatih Yılmaz yönetimindeki 80 AEF 162 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta bir demir yığınına döndü.

İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Fatih Yılmaz ile yanındaki yolcu 22 yaşındaki Mehmet Temiz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, itfaiyenin uzun süren müdahalesi sonucu iki yaralıyı araçtan çıkarmayı başardı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ilk müdahalelerinin yapılması için ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sürücü Fatih Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan yolcu Mehmet Temiz ise durumunun ciddiyeti nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Temiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.