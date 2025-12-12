TIR ve otomobil kafa kafaya girmişti: Sürücüden acı haber

TIR ve otomobil kafa kafaya girmişti: Sürücüden acı haber
Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan bir yolcunun ise tedavisi devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü Fatih Yılmaz hayatını kaybetti. İlk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edilen yolcu Mehmet Temiz'in ise tedavisi sürüyor.

tir-ve-otomobil-carpisti.jpg

KAZADA OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Andırın kara yolunun Bostandere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Andırın yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 17 SB 958 plakalı TIR, karşı yönden gelen 24 yaşındaki Fatih Yılmaz yönetimindeki 80 AEF 162 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta bir demir yığınına döndü.

Malatya'da zincirleme trafik kazasıMalatya'da zincirleme trafik kazası

İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Fatih Yılmaz ile yanındaki yolcu 22 yaşındaki Mehmet Temiz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, itfaiyenin uzun süren müdahalesi sonucu iki yaralıyı araçtan çıkarmayı başardı.

Uşak’ta katliam gibi kaza: Otomobil 3 yayayı birden öldürdüUşak’ta katliam gibi kaza: Otomobil 3 yayayı birden öldürdü

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ilk müdahalelerinin yapılması için ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sürücü Fatih Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan yolcu Mehmet Temiz ise durumunun ciddiyeti nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Temiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Türkiye
Güllü soruşturmasında flaş gelişme! Yeni rapor dosyaya girdi: Kızının avukatından açıklama
Güllü soruşturmasında flaş gelişme! Yeni rapor dosyaya girdi: Kızının avukatından açıklama
SSÇ komisyonu üyeleri Resmî Gazete'de
SSÇ komisyonu üyeleri Resmî Gazete'de