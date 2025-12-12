Güllü soruşturmasında flaş gelişme! Yeni rapor dosyaya girdi: Kızının avukatından açıklama

Şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, özel bir üniversiteden adli tıp uzmanları ve bilirkişilerden aldıkları raporları soruşturma dosyasına sunduklarını duyurdu.

"MÜVEKKİLLERİM MASUMİYET KARİNESİ ÇİĞNENEREK KATİL İLAN EDİLDİ"

Avukat Merve Uçanok, Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, müvekkilleri Gülter ve Sultan Nur Ulu hakkında bilgi çarpıtmaları olduğunu öne sürdü. Uçanok, müvekkillerinin Yalova ve Çınarcık'ta dışarı çıkamaz hale geldiğini, kendi tavsiyesi ve bilgisi dahilinde İstanbul Büyükçekmece'de bir yakınının evine gittiklerini belirtti. "Masumiyet karinesi çiğnenerek toplum karşısında katil ilan edilen müvekkilimin burada kalacak evi, yeri kalmadı" diyen Uçanok, telefon tehditleri ve linç kampanyaları nedeniyle müvekkillerinin can güvenliğinden endişe ettiğini ifade etti.

"DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNE DAİR RAPOR SUNDUK"

Avukat Uçanok, konuyla ilgili olarak “adli camiada saygın bir hocadan” aldıklarını belirttiği ve dosyaya sunulan bir raporun detaylarını paylaştı. Uçanok, olay yerinde keşif de yapan uzmanların tespitlerine göre, Güllü'nün düştüğü pencerenin yüksekliğinin 74 santimetre olduğunu, kendisiyle aynı boydaki bir kişinin bu pencereden vücudunun önemli bir kısmının dışarıda kalacağını söyledi.

ALKOL VE İLAÇ İDDİASI

Güllü’nün alkol ve ilaç etkisi altında olduğunu söyleyen Uçanok, "3.53 promil alkol almış o gece. Son iki haftadır da hiç içmediği bir alkol olan şarap tüketmeye başlamış. Bunun yanı sıra bu alkol eşiği ile birlikte ağır bir antidepresan ilacı da çıktı kan değerlerinde" dedi.

KIZININ AVUKATINDAN “DÜŞME İHTİMALİ” SAVUNMASI

Avukat, bu iki etkenin birleşiminin ciddi bir denge problemi yaratabileceğini vurgulayarak, "İkisinin birleşimi söz konusu olduğu için burada çok ciddi bir denge problemi yaşayan birinin 74 santim yüksekliğindeki bir yerden düşmüş olabileceğine yönelik bir rapor tanzim edildi" ifadelerini kullandı. Uçanok, alkol ve ilacın etkileşimi nedeniyle Güllü'nün komaya yakın bir durumda olabileceğini ve yönetmelikte 'çok alçak' kabul edilen bir yerden düşme ihtimalinin kuvvetli olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca, ekim ayında ortaya çıkan Güllü’nün lavaboya girme görüntülerine de atıfta bulunan Uçanok burada duvara yaslanmanın denge kaybının bir işareti olduğunu savundu.