SSÇ komisyonu üyeleri Resmî Gazete'de
Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi ve çocukların toplumsal yaşama katılımını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis'te kurulan araştırma komisyonunun üyeleri belli oldu. Komisyonun kurulmasına ve üye seçimine dair TBMM kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.
SSÇ komisyonunun detayları Resmî Gazete'de
KOMİSYON YÖNETİMİ
Karara göre, Meclis Araştırması Komisyonu'nun Başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut seçildi. Komisyon Başkanvekilliğine AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse getirildi. Komisyon Sözcülüğüne AKP İstanbul Milletvekili Ümmügülsen Öztürk, Katip Üyeliğine ise MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk seçildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
Komisyonda görev alacak milletvekilleri ve partileri şu şekilde:
AKP Bayburt Milletvekili Orhan Ateş
AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş
AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı
AKP Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi
AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler
AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci
AKP Sivas Milletvekili Rukiye Toy
AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu
CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kankı
CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf
CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan
CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez
DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın
MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük
Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı