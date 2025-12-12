SSÇ komisyonu üyeleri Resmî Gazete'de

Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini incelemek için kurulan Meclis araştırma komisyonunun üye listesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Komisyonun başkanı AKP İstanbul Milletvekili Tuba Durgut oldu.

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi ve çocukların toplumsal yaşama katılımını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis'te kurulan araştırma komisyonunun üyeleri belli oldu. Komisyonun kurulmasına ve üye seçimine dair TBMM kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

KOMİSYON YÖNETİMİ

Karara göre, Meclis Araştırması Komisyonu'nun Başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut seçildi. Komisyon Başkanvekilliğine AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse getirildi. Komisyon Sözcülüğüne AKP İstanbul Milletvekili Ümmügülsen Öztürk, Katip Üyeliğine ise MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ

Komisyonda görev alacak milletvekilleri ve partileri şu şekilde:

AKP Bayburt Milletvekili Orhan Ateş

AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı

AKP Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi

AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler

AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci

AKP Sivas Milletvekili Rukiye Toy

AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kankı

CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

