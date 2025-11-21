SSÇ komisyonunun detayları Resmî Gazete'de

TBMM'de çocuk suçluluğunu önlemek ve çocukların toplumsal yaşama katılımını artırmak amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, "Çocukların Suça Sürüklenmesine Yol Açan Nedenlerin Tüm Boyutlarıyla İncelenerek Koruyucu ve Önleyici Mekanizmalar Geliştirilmesi ile Çocukların Toplumsal Yaşama Etkin Katılımlarının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu" oluşturuldu.

KOMİSYON 22 ÜYEDEN OLUŞACAK

Karara göre komisyon, 22 milletvekilinden oluşacak. Komisyon üyeleri, meclisteki siyasi partilerin temsil oranlarına göre belirlenecek.

3 AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİ

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimlerinin tamamlanmasından itibaren 3 ay olarak belirlendi. Bu süre gerektiğinde uzatılabilecek.

KOMİSYON ANKARA DIŞINDA DA ÇALIŞABİLECEK

Komisyon, çalışmalarını yürütürken ihtiyaç duyulması halinde Ankara dışına da çıkabilecek. Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra hazırlayacağı raporu TBMM Başkanlığı'na sunacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET KARARI

Öte yandan yine Resmî Gazete'de yayımlanana göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.