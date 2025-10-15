Üniversitelerde 'denklik' skandalı: Her 25 belgeden biri sahte!

Üniversitelerde 'denklik' skandalı: Her 25 belgeden biri sahte!
Yayınlanma:
Yükseköğretim Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi'ne (YÖKSİS) yapılan yabancı uyruklu öğrenci kayıtlarında, sınav veya puan bilgilerinin yer almadığı ve giriş türünün "Yurt dışından kabul edilen öğrenci kontenjanlarına başvurup kendi imkanları ile eğitim almak isteyen öğrenci" olarak işlendiği belirlendi.

Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerinde yaşanan skandalın boyutları, resmi verilerle ortaya konuldu. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Yükseköğretim Kurumu Bilgi Yönetim Sistemi'ne (YÖKSİS) yapılan kayıtlarda, yabancı öğrencilerin giriş türünün genellikle "Yurt dışından kabul edilen öğrenci kontenjanlarına başvurup kendi imkanları ile eğitim almak isteyen öğrenci" olarak işlendiği ve sınav/puan gibi bilgilerin yer almadığı belirlendi.

Sayıştay raporlarına da yansıyan bu durum, CHP Milletvekili Seda Kaya Ösen’in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşındı.

İşte liseliler için yeni plan: Bir gün okul, dört gün işİşte liseliler için yeni plan: Bir gün okul, dört gün iş

BAKANLIK VERİLERİ: 169 BİN BELGENİN 6 BİN 738'İNDE SAHTECİLİK ŞÜPHESİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önergeye YÖK Veri Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın verileri üzerinden yanıt verdi. Tekin’in paylaştığı bilgilere göre:

2020 – 2025 döneminde, ortaöğretimini yurt dışında tamamlayan toplam 169 bin kişiye denklik belgesi düzenlendi.

Denklik belgesi düzenlenen ve Türkiye’deki üniversitelere yerleşen bu kişilerden 6 bin 738’inin belgelerinde eksiklik veya tutarsızlık tespit edildi.

Tespit edilen tutarsızlıklar nedeniyle bu toplam 6 bin 738 kişinin üniversiteler ile ilişiği kesildi.

"HER 25 DENKLİK BELGESİNDEN EN AZ BİRİ SAHTE"

Bakan Tekin'in bu yanıtını değerlendiren CHP’li Ösen, ortaya çıkan skandalın boyutuna dikkat çekerek, son 5 yılda düzenlenen her 25 denklik belgesinden en az birinin sahte olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Ösen, "Tekin’in yanıtından anlıyoruz ki son 5 yılda toplam 169 bin kişiye lise mezuniyeti denklik belgesi düzenlenmiş ve bu belgelerden en az 6 bin 738’inin sahte olduğu anlaşılmıştır. Yani her 25 denklik belgesinden en az birinin sahte olduğunu görüyoruz. İddialara konu durum, sınavlara yıllarını vererek üniversiteye girmeye çalışan milyonlarca öğrencinin emeğini hiçe sayarken kamu kurumlarına olan güveni de sarsmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Türkiye
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
CHP Rize İl Başkanlığına yeniden Saltuk Deniz seçildi
CHP Rize İl Başkanlığına yeniden Saltuk Deniz seçildi