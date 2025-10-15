Üniversitelerde 'denklik' skandalı: Her 25 belgeden biri sahte!

Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerinde yaşanan skandalın boyutları, resmi verilerle ortaya konuldu. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Yükseköğretim Kurumu Bilgi Yönetim Sistemi'ne (YÖKSİS) yapılan kayıtlarda, yabancı öğrencilerin giriş türünün genellikle "Yurt dışından kabul edilen öğrenci kontenjanlarına başvurup kendi imkanları ile eğitim almak isteyen öğrenci" olarak işlendiği ve sınav/puan gibi bilgilerin yer almadığı belirlendi.

Sayıştay raporlarına da yansıyan bu durum, CHP Milletvekili Seda Kaya Ösen’in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşındı.

BAKANLIK VERİLERİ: 169 BİN BELGENİN 6 BİN 738'İNDE SAHTECİLİK ŞÜPHESİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önergeye YÖK Veri Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın verileri üzerinden yanıt verdi. Tekin’in paylaştığı bilgilere göre:

2020 – 2025 döneminde, ortaöğretimini yurt dışında tamamlayan toplam 169 bin kişiye denklik belgesi düzenlendi.

Denklik belgesi düzenlenen ve Türkiye’deki üniversitelere yerleşen bu kişilerden 6 bin 738’inin belgelerinde eksiklik veya tutarsızlık tespit edildi.

Tespit edilen tutarsızlıklar nedeniyle bu toplam 6 bin 738 kişinin üniversiteler ile ilişiği kesildi.

"HER 25 DENKLİK BELGESİNDEN EN AZ BİRİ SAHTE"

Bakan Tekin'in bu yanıtını değerlendiren CHP’li Ösen, ortaya çıkan skandalın boyutuna dikkat çekerek, son 5 yılda düzenlenen her 25 denklik belgesinden en az birinin sahte olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Ösen, "Tekin’in yanıtından anlıyoruz ki son 5 yılda toplam 169 bin kişiye lise mezuniyeti denklik belgesi düzenlenmiş ve bu belgelerden en az 6 bin 738’inin sahte olduğu anlaşılmıştır. Yani her 25 denklik belgesinden en az birinin sahte olduğunu görüyoruz. İddialara konu durum, sınavlara yıllarını vererek üniversiteye girmeye çalışan milyonlarca öğrencinin emeğini hiçe sayarken kamu kurumlarına olan güveni de sarsmaktadır" ifadelerini kullandı.