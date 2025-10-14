İşte liseliler için yeni plan: Bir gün okul, dört gün iş

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik düzenlemede sona gelindi. Tartışmalar sürerken, düşünce kuruluşu TEDMEM açıkladığı raporda 3+1’i önererek “Türkiye artık eğitime erişimi değil, eğitimin niteliğini tartışmalıdır” dedi.

Önerilen modelle birlikte, istihdama katılmak isteyen lise öğrencilerine 11. sınıf sonunda diploma verilmesi, 12. sınıfın ise mesleki uzmanlaşma yılı olarak düzenlenmesi önerildi.

TEDMEM: Eğitimin süresi değil, niteliği tartışılmalı

12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasında gözler bu hafta yapılması beklenen kabineye çevrildi. 4+4+4 sisteminin son 4’ü ile ilgili değişiklik masaya yatırılacak.

Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM, tartışmalar sürerken “Ortaöğretimi Yeniden Düşünmek” başlıklı bir rapor yayınladı.

“Türkiye artık eğitime erişimi değil, eğitimin niteliğini tartışmalıdır” denilen raporda öne çıkanlar özetle şöyle:

1997 yılında %38 olan ortaöğretimde net okullaşma oranımız 2011’de %67’ye, günümüzde ise %90’a yaklaştırarak tarihsel bir başarı elde etmiş. Kız çocuklarının okullaşma oranı ilk defa erkekleri geçmiş bir eşik aşılmıştır. TEDMEM bu başarıyı eğitimde kapsayıcılık ve fırsat eşitliği açısından ‘geri dönülmemesi gereken bir kazanım’ olarak nitelendirmekte.

Türkiye’de liseler; gençlere yön verme, onları yükseköğretime ve istihdama hazırlama işlevinde yetersiz kalmakta. Bu durumu destekleyen göstergeler: üniversiteye geçişte yapay yığılma, liselerin işlev kaybı ve sınav baskısının okulu değersizleştirmekte.