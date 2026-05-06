Zirai Don Araştırma Komisyonu tamamlandı: Rapor TBMM'de

Nisan 2025'te meydana gelen ve tarım sektörünü derinden etkileyen zirai don olayını araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun tamamlanan raporu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunuldu.

KOMİSYON RAPORU KURTULMUŞ'UN MASASINDA

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Kurtulmuş, Nisan 2025'te yaşanan zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelerini kabul etti.

Komisyon Başkanı ve AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, hazırladıkları raporu Kurtulmuş'a sundu.