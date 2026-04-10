Valilik zirai don için uyardı: Tarih de verdi

Ankara Valiliği, il genelinde hafif ve bazı bölgelerde orta şiddette zirai don riski beklendiğini duyurarak, çiftçilerin gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

Çiftçiler zirai dona karşı nöbete başladı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; cuma gece saatlerinden pazartesi sabah saatlerine kadar, Ankara il genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi. (DHA)