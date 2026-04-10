Çiftçiler zirai dona karşı nöbete başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 900-1000 rakım civarındaki badem bahçelerinde, ağaçların çiçeklenme ve filizlenme döneminde etkili olan dondurucu soğuklara karşı üreticiler harekete geçti. Meteoroloji verilerine göre bölgede don riski devam ediyor.

ZİRAİ DONA KARŞI DUMANLAMA YÖNTEMİ

Çiftçiler, tarlalarına yerleştirdikleri saman balyaları ve badem kabuklarını yakarak dumanlama yöntemiyle ağaçlarını dona karşı korumaya alıyor. Akşam saatlerinde başlayan çalışmalar sabahın ilk saatlerine kadar sürüyor. Üretici İsmail Hakkı Sular, dumanlama yönteminin sıcaklığı 1 veya 1,5 derece yükselttiğini belirterek, "Geçen yıl ülkemiz genelinde zirai don sebebiyle kayıp yaşadık. Bu yıl biraz daha dikkatli ve tedbirli hareket ediyoruz. Sigortamızı da yaptırdık. TARSİM sigortamızı yaptırdığımız halde tedbiri elden bırakmıyoruz" dedi.

İLÇE TARIM MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, bahçelerde incelemelerde bulunarak çiftçilere soğuk hava dalgası süresince dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Şenyurt, 2025 yılında da benzer bir zirai don yaşandığını ve Bakanlığın o dönem çiftçilere destekleme verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yine aynı tarihlerdeyiz ve meteoroloji verilerine göre zirai don riski bulunuyor. Biz de İlçe Tarım Müdürlüğü olarak çiftçilerimize zirai don uyarısında bulunduk. Yapılan çalışmaları yerinde takip etmek için sahaya indik. Çiftçilerimiz tarlalarına zirai dona karşı dumanlama sistemi tedbiri alıyorlar. İnşallah bu sezon herhangi bir doğal afet yaşamadığımız bir yıl olur."

BÖLGENİN BADEM POTANSİYELİ

Şenyurt, ilçede 14 bin dekar badem üretim alanı bulunduğunu, meyve veren ağaç sayısının yaklaşık 200 bin olduğunu ve arkadan yetişen 400 bin adet daha badem ağacı olduğunu belirtti. Bu yıl için ürün rekoltesinin 500 ton olarak beklendiğini ifade etti.

(AA)