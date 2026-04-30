Beton mikseri otomobili önüne katıp metrelerce sürükledi

Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi mevkisinde bulunan Antakya-İskenderun kara yolunda 16 Nisan günü saat 16.30 sıralarında bir trafik kazası gerçekleşti.

ÖNÜNDEKİ ARACI METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Cadde üzerinde seyir halinde olan beton mikseri, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından durmayan mikser, önündeki aracı altına alarak metrelerce sürükledi.

ŞOFÖR DURUMU ÇEVREDEKİLERİN UYARISIYLA FARK ETTİ

Beton mikseri sürücüsü, önündeki otomobili sürüklediğini bir süre fark etmeden ilerlemeyi sürdürdü. Yol kenarında bulunan vatandaşların müdahalesi ve uyarıları sonucunda araç durdurulabildi. Olayın bildirilmesi üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor. (DHA)