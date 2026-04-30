Hasta taşıyan ambulans taksiyle çarpıştı: Yaralılar var
Edirne’de hasta taşıyan ambulans ile bir taksinin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Edirne’de sabah saatlerinde Kırklareli Kavşağı’nda ambulans ile taksinin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Meriç ilçesinden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne hasta taşıyan S.A. yönetimindeki ambulans ile A.S.’nin kullandığı taksi kavşakta çarpıştı.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anının çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi. (DHA)