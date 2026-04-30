İsrail Konsolosluğu saldırganından flaş itiraf! “Rehin alacaktık”

İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen saldırıda tutuklanan terörist Ahmet İmrak'ın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan, aylardır kullanılmayan konsolosluk binasında rehin alma planı yapacaklarını ve sinagog ya da ABD Konsolosluğu'na da saldırmayı düşündüklerini itiraf etti.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi‘nde bulunan İsrail Konsolosluğu’na 7 Nisan günü düzenlenen saldırıda gözaltına alınan terörist Ahmet İmrak'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı. Saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“REHİN ALMA PLANINI” İTİRAF ETTİ!

Saldırganın ifadesi ortaya çıkarken İmrak, ifadesinde saldırı planlarından bahsederek diğer teröristlerle birlikte İsrail Konsolosluk binasını üç taraftan sarmayı hedeflediklerini aktardı. İmrak, içeri sızmayı başarmaları halinde boş konsoloslukta rehin alma eylemi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

“ABİM SALDIRININ CAİZ OLMADIĞINI SÖYLEDİ”

NTV'de yer alan habere göre, ifadesinde, "Saldırıdan önce keşif yaptığımız sırada abim Murat İmrak yanımızdaydı. Abim konsolosluğun boş olduğunu, içeride diplomat olmadığını ve saldırının caiz olmadığını söyledi" ifadelerini kullanan İmrak, daha sonra saldırıdan vazgeçildiğini ifade etti.

Saldırgan, herhangi bir sinagoga da saldırmayı düşündüklerini ifade ederek "Ancak ibadethane olduğu için saldırının caiz olmadığını düşündük. Amerikan Konsolosluğu'nu ise Gebze'ye uzak olduğu için seçmedik” sözlerini sarf etti.

TUTUKLU SAYISI 15’E ÇIKTI!

Meydana gelen saldırıda, bir terörist etkisiz hale getirilmiş, Ahmet İmrak ve 2 terörist de yaralı olarak ele geçirilmişti. İmrak’ın da tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15’e yükseldi.

KİM BU AHMET İMRAK?

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı ve 2001 doğumlu Ahmet İmrak’ın geçmişte HTŞ bağlantısı iddiasıyla yürütülen bir soruşturmada adının geçtiği öğrenildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 yılında başlatılan soruşturmada, İmrak’ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında “FEC/ENŞ/HTŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına” ilişkin istihbarat bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu dosya kapsamında İmrak’ın telefonu 8 Mart 2021 ile 8 Eylül 2021 arasında dinlenirken, İmrak ifadesinde “Kesinlikle terör örgütü üyesi değilim. Anayasal düzeni ortadan kaldırmak gibi bir düşüncem yoktur” dedi. Savcılık, 29 Mart 2022 tarihinde yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

