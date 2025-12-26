İzmir AKOM'dan zirai don uyarısı!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yurdun büyük bir bölümü de soğuk hava dalgasının etkisi altına giriy

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde 28 Aralık 2025 Pazar tarihinden itibaren Ocak 2026 Cuma sabahına kadar soğuk hava etkili olacak.

AKOM ZİRAİ DON UYARISI YAPTI

Hava sıcaklığının hissedilir şekilde düşmesi beklenirken İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), zirai don uyarısı yaptı.

Açıklamada, soğuk hava nedeniyle özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği, bu nedenle kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerde ise orta kuvvette zirai don olabileceğine dikkat çekildi.

-5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Paylaşılan tahminlere göre özellikle Bayındır, Kemalpaşa, Ödemiş, Torbalı, Selçuk ve Bergama gibi iç kesimlerde gece sıcaklıklarının -3 ila -5 dereceye kadar düşebileceği öngörülüyor. Kıyı ilçelerde ise sıcaklıkların daha sınırlı düşüş göstereceği ifade edildi.