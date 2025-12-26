İzmir AKOM'dan zirai don uyarısı!

İzmir AKOM'dan zirai don uyarısı!
Yayınlanma:
İzmir İl Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 28 Aralık'tan itibaren etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle zirai don uyarısı yaptı.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yurdun büyük bir bölümü de soğuk hava dalgasının etkisi altına giriy

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde 28 Aralık 2025 Pazar tarihinden itibaren Ocak 2026 Cuma sabahına kadar soğuk hava etkili olacak.

Zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemeleri başladıZirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemeleri başladı

AKOM ZİRAİ DON UYARISI YAPTI

Hava sıcaklığının hissedilir şekilde düşmesi beklenirken İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), zirai don uyarısı yaptı.

Açıklamada, soğuk hava nedeniyle özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği, bu nedenle kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerde ise orta kuvvette zirai don olabileceğine dikkat çekildi.

-5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Paylaşılan tahminlere göre özellikle Bayındır, Kemalpaşa, Ödemiş, Torbalı, Selçuk ve Bergama gibi iç kesimlerde gece sıcaklıklarının -3 ila -5 dereceye kadar düşebileceği öngörülüyor. Kıyı ilçelerde ise sıcaklıkların daha sınırlı düşüş göstereceği ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

