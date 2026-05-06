CHP'den "Öcalan'a statü" değerlendirmesi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Emir; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerine işaret ederek, ekonomik yoksulluğun derinleştiğini söyledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yönelik statü talebine ilişkin ise Emir, komisyon raporunu işaret etti.

Holdinglerden yatırımcılara, parası olana vergisizlik dönemi başlıyor! Varlık barışının detayları belli oldu

"TOPLUM ENFLASYON ALTINDA EZİLİYOR"

İktidarın enflasyonla mücadele politikasını eleştiren Emir, "Artık mızrağın çuvala sığmayacağı o kadar açık bir şekilde anlaşıldı ki enflasyonu bitireceklerini iddia ettikleri ekonomik program tamamen çökmüştür, duvara çarpmıştır, tuzla buz olmuştur; Mehmet Şimşek ve ekonomi bürokrasisi çuvallamıştır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, dünyada enflasyonun en yüksek olduğu üç ülkeden biri olduğunu kaydeden Emir; asgari ücret ve en düşük emekli aylığıyla geçinenler başta olmak üzere toplumun büyük kesiminin enflasyon altında ezildiğini ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, "varlık barışı" olarak adlandırılan düzenlemenin de bulunduğunu belirten Emir, "Bunu 7 defa getirdiniz. Kimler yararlandı bundan?" sorusunu yöneltti.

Emir, söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yeniden gri listeye alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Bahçeli'nin danışmanı Öcalan'a statüyü yazdı! "Dönüşü olmayan kararları aldıracak"

CHP'DEN ÖCALAN'A STATÜ DEĞERLENDİRMESİ

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir; "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için 'barış süreci koordinatörlüğü' önerisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu talep CHP'de nasıl yankı buldu?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Biz komisyon sürecinde de, komisyona otururken de, raporumuzu yazarken de ve bugün de, 'Komisyon raporu rafta kalmasın, sözde kalmasın, gelin hem barışı sağlayacak hem de demokratikleşmeyi sağlayacak adımları hep birlikte atalım' derken tutarlılık içerisindeyiz. Türkiye'nin bu sorunlarının aşılması gerektiği noktasında durduğumuz yerde duruyoruz."

Son Dakika | CHP Kurultay Ceza Davası 1 Temmuz'a ertelendi! Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenilmesi kabul edildi

CHP'Lİ EMİR'DEN BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "CHP milletle buluşmayı tercih etsin" sözleri hatırlatılan Emir, "CHP, 19 Mart darbe sürecinden beri milletle iç içe, milletiyle beraber, milli iradeye saygı duyulsun diye eylemler yapan partidir. Milletle buluşma önerisi için kendisine teşekkür ederiz ama biz bunu zaten yapıyoruz. Bu hafta sonu da sahada olacağız. Bu karanlığı nasıl yırtacağımızı konuşacağız" karşılığını verdi.

MHP Genel Başkanı Feti Yıldız'ın CHP'nin "mutlak butlan" davasına ilişkin açıklamasına dair de sorulan soruyu yanıtlandıran Emir, şu değerlendirmeyi yaptı: