CHP'nin adayları her durumda fark atıyor: Bu anketi Erdoğan'a göstermeyin

GÜNDEMAR Araştırma, 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında 2.250 kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçim senaryolarını içeren çalışma, Türkiye’deki siyasi dengelerin muhalefet lehine kaydığını rakamlarla ortaya koydu.

CHP’nin birinci parti konumunu sürdürdüğü ankette, olası cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki performansı dikkat çekti.

BU ANKETİ ERDOĞAN'A GÖSTERMEYİN

Araştırmanın cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur senaryoları, muhalefetin aday havuzundaki isimlerin tamamının Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kazandığını gösteriyor.

Senaryolara göre oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Mansur Yavaş - Erdoğan : Yavaş yüzde 57,83 alırken, Erdoğan yüzde 42,17’de kaldı. (Fark: 15,66 puan)

İmamoğlu yüzde 57,35 oy oranına ulaşırken, Erdoğan yüzde 42,65'te kaldı. (Fark: 14,70 puan)

Özgür Özel - Erdoğan: Özel yüzde 52,99 destek alırken, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 47,01 oldu. (Fark: 5,98 puan)

CHP'NİN ADAYLARI HER DURUMDA FARK ATIYOR

Prof. Dr. Tamer Bolat, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, muhalefetin genel olarak ikinci turda avantajlı bir görünüm sunduğunu, ancak aday profilinin seçmen davranışı üzerindeki etkisinin belirleyici bir değişken olduğunu vurguladı.

Genel seçim anket sonuçları ise AKP ve Cumhur İttifakı için bir diğer zorlayıcı tabloyu ortaya çıkardı. Kararsız ve protesto oyların dağıtılmasının ardından CHP, yüzde 36,10 ile zirvedeki yerini korurken; AKP yüzde 28,56 ile ikinci sıraya geriledi.

Prof. Dr. Bolat, bu tablonun seçmen tercihlerindeki yerleşik eğilimlerin devam ettiğine işaret ettiğini belirterek, siyasal rekabetin ana aktörleri arasındaki makasın açılmaya başladığına dikkat çekti. Nisan 2026 bulguları, cumhurbaşkanlığı yarışında muhalefetin sunduğu farklı aday seçeneklerinin iktidar bloğu üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu kanıtlıyor.

Anketteki diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

DEM Parti: %8,61

MHP: %7,40

İYİ Parti: %5,19

Zafer Partisi: %5,03

Anahtar Parti: %3,12

Yeniden Refah Partisi: %2,01

TİP: %0,82