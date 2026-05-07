CHP’den ‘varlık barışı’ düzenlemesine karşı 20 metrelik çete lideri listesi: Hepsi Türkiye’de yakalanmıştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen varlık barışı düzenlemesi, muhalefetin sert tepkisiyle karşılaştı. CHP’li Cevdet Akay, Türkiye’de yakalanan uluslararası suç örgütü liderlerinin adlarını içeren 20 metrelik bir listeyi komisyon salonunda açarak iktidarı hedef aldı.

CHP'Lİ AKAY: “20 METRELİK LİSTE”

Akay, yeni varlık barışının tekliften çıkarılmaması halinde bu listenin 100 metreye ulaşacağını savundu. Listeyi salonda açarken CHP’li Veli Ağbaba’nın, “Açılın, bu liste ta Kızılay’a kadar gider” uyarısını yaptığını belirten Akay, şu ifadeleri kullandı:

“Kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderlerinin, kumar baronlarının Türkiye’ye davet edilmesine meydan veriyorsunuz. Geçmişte yakalanan çete liderlerini, kumar baronlarını açıklamıştık. O isimler yüzünden Türkiye gri listeye girmişti. Bu yasa çıkarsa yine gireriz”

“VARLIK BARIŞI GRİ LİSTEYİ GERİ GETİRİR”

Akay, Türkiye’nin yeniden gri listeye girmesi halinde yabancı sermayenin ülkeye gelmeyeceğini vurguladı. Veli Ağbaba da mülkiyet hakkı güvence altına alınmadığı ve hukuk düzeni sağlanmadığı sürece Türkiye’ye temiz para gelmeyeceğini, kara paranın geleceğini söyledi.

AĞBABA: “KİMSE SİZE GÜVENMEZ”

Ağbaba, iktidarın tutarsızlığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“İnsanların mallarına çökeceksiniz diğer taraftan paranızı buraya getirin diyeceksiniz. Kimse size güvenmez. Mallarına çöküyorsunuz. Ekrem İmamoğlu’nun, iş adamlarının mallarına el konuldu. Bırakın getirmeyi, insanlar size güvenmedikleri için paralarını yurt dışına götürüyor”

“31 TEMMUZ 2027’YE KADAR AKLAMA”

Ağbaba, düzenlemenin aklama işlevi göreceğini belirterek, “31 Temmuz 2027'ye kadar 'Paranı getirirsen, kayda sokarsan vergi almayacağız. En azından seni aklıyorum' diyorlar. Gelecek iktidar, yani önümüzdeki dönem iktidar 'Bu parayı nereden buldun' diyemeyecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Meşhur, ismi çok bilinen siyasetçilerin parasının aklanacağıyla ilgili ciddi kuşkularımız var” dedi.

İYİ PARTİ’Lİ USTA: “ACABA NEDEN?”

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta ise düzenlemenin ahlaklı vergi mükelleflerini cezalandıracağını belirterek ilginç bir soru gündeme getirdi: “Acaba yabancı ülkeler güvenli olmaktan çıktı da o nedenle mi bu düzenleme getiriliyor. Paraları ülkemize getirelim, nasıl olsa burada kontrolü sağlarız mı deniyor”

MHP'Lİ KALAYCI DESTEKLEDİ

MHP’li Mustafa Kalaycı ise düzenlemeyle vergi dışı inceleme yapılacağını belirterek, varlık barışını “güzel bir düzenleme” sözleriyle savundu.