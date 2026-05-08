İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, daha önce kapanacağı duyurulan yollara ek olarak saat 07.00'den program bitimine kadar bazı güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Ankara'da yarın bu yollar kapalı!

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Bu kapsamda, Havalimanı Caddesi'nin sahil istikametinde Atatürk Havalimanı B Kapısı girişi, Havalimanı Caddesi'nin D-100 kara yolu istikametinde Atatürk Havalimanı İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Yolu, B Kapısı varyantı ile Atatürk Havalimanı Yolu'nun Kargo Terminali istikametindeki Eski VİP Yolu trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanmaları istendi.

Saat 07.00 itibarıyla kapanan yollar şöyle:

"- Havalimanı Caddesi'nin sahil yönündeki Atatürk Havalimanı B Kapısı girişi

- Havalimanı Caddesi'nin D-100 karayolu yönünde Atatürk Havalimanı İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Yolu

- B Kapısı varyantı

- Atatürk Havalimanı Yolu'nun Kargo Terminali yönündeki Eski VİP Yolu" (AA)