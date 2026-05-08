Yurt dışına kaçan 48 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27 ve ulusal seviyede aranan 21 suçlunun Gürcistan başta olmak üzere 11 ülkede yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Operasyonlar, Türk polisi ile ilgili ülkelerin güvenlik birimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, haklarında kırmızı bülten ve ulusal seviyede arama kararı bulunan toplam 48 firari suçlunun çeşitli ülkelerden Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasına göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 kişi ile ulusal seviyede aranan 21 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Firarilerin Gürcistan başta olmak üzere Almanya, Yunanistan, ABD, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den getirildiği belirtildi.

31 KİŞİ GÜRCİSTAN’DAN GETİRİLDİ

Açıklamada, toplam 48 zanlıdan 31’inin Gürcistan’da yakalandığı ifade edilirken, Almanya’dan 7, Yunanistan’dan 2 kişinin iadesinin sağlandığı kaydedildi. Diğer zanlıların ise ABD, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün’de yakalandığı aktarıldı.

ORTAK OPERASYON VURGUSU

İçişleri Bakanlığı, operasyon sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve TEM daire başkanlıklarının görev aldığını açıkladı.

Açıklamada, “Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

