Ankara suya doyuyor! 8 günde 29 milyon metreküpe ulaştı

ASKİ’nin 8 Mayıs verilerine göre Ankara barajlarında doluluk oranı yüzde 43,59’a yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 28 seviyelerinde olan rezervlerde dikkat çekici toparlanma yaşanırken, Mayıs’ın ilk 8 gününde baraj havzalarına 28,9 milyon metreküpten fazla su girişi oldu.

ASKİ’nin 8 Mayıs 2026 tarihli güncel verileri, Ankara’daki barajlarda geçen yıla göre dikkat çekici bir iyileşme yaşandığını ortaya koydu. Başkentte son aylarda etkili olan yağışlar, su rezervlerine olumlu yansıdı. Geçen yıl kritik seviyelerde seyreden doluluk oranları, bu yıl belirgin şekilde yükseldi.

Ankara barajlarında toplam doluluk oranı 6 Mayıs’ta yüzde 42,98 olarak ölçülürken, 7 Mayıs’ta yüzde 43,29’a çıktı. Bugün açıklanan son verilere göre ise oran yüzde 43,59 seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde doluluk oranının yüzde 28,38 seviyelerinde olması, bu yılki artışı gözler önüne serdi.

AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARI ARTIYOR

Kentte kullanılabilir aktif su oranında da yükseliş devam etti. 5 Mayıs’ta yüzde 35,97 olarak kaydedilen aktif doluluk oranı, 6 Mayıs’ta yüzde 36,34’e yükseldi. 7 Mayıs’ta yüzde 36,68 seviyesine çıkan oran, bugün itibarıyla yüzde 37,02 olarak açıklandı.

Uzmanlar, günlük artışların küçük görünmesine rağmen uzun vadede barajlardaki su güvenliği açısından önemli katkı sağladığını ifade ediyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 8 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

  • Akyar Barajı: %77,80
  • Çamlıdere Barajı: %37,71
  • Çubuk 2 Barajı: %70,89
  • Eğrekkaya Barajı: %77,76
  • Kargalı Barajı: %100.00
  • Kavşakkaya Barajı: %65,81
  • Kesikköprü Barajı: %100
  • Kurtboğazı Barajı: %32,51
  • Peçenek Barajı: %27,48
  • Türkşerefli Barajı: %5.20

BARAJLARA SU GİRİŞİ HIZLANDI

2026 yılıyla birlikte baraj havzalarına ulaşan su miktarında da dikkat çekici artış yaşandı. Şubat ayında geçen yıl yaklaşık 15 milyon metreküp olan su girişi, bu yıl 236 milyon metreküp seviyesine çıktı. Nisan ayında ise havzalara yaklaşık 159,9 milyon metreküp su taşındı.

Mayıs ayında da yükseliş eğilimi sürdü. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayı boyunca barajlara toplam 34,8 milyon metreküp su girişi olurken, bu yıl yalnızca ilk 8 günlük süreçte 28 milyon 902 bin 667 metreküpten fazla suyun havzalara ulaştığı bildirildi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkan tanır.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR?

Ankara barajları ağırlıklı olarak içme ve kullanma suyu teminine hizmet ediyor. İstisna olarak Kesikköprü Barajı yılda yaklaşık 250 gigavat saat hidroelektrik enerji üretiyor. Kurtboğazı Barajı'nın sınırlı sulama kapasitesi de bulunuyor. Kentin asıl su yükünü Çamlıdere taşıyor; buradan İvedik Arıtma Tesisi'ne uzanan boru hattı aracılığıyla su önce arıtılıyor, ardından şehre dağıtılıyor. İvedik, Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olma özelliğini koruyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

