Nisan ayı boyunca İstanbul’da etkili olan yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranlarında beklenen sıçrama yaşanmadı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 8 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre megakentin su rezervleri yükseliş gösterse de artış sınırlı kaldı. Uzmanlar, mevcut seviyelerin geçmiş yılların ortalamasının altında seyrettiğine dikkat çekti.

İstanbul’da 25 Nisan’da yüzde 70,9 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, 5 Mayıs’ta yüzde 71,76’ya çıktı. 6 Mayıs’ta yüzde 71,81 olarak kaydedilen oran, 7 Mayıs’ta yüzde 71,89’a ulaştı. Bugün açıklanan son verilere göre ise doluluk oranı yüzde 71,93 seviyesinde ölçüldü.

YAĞIŞLAR BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Kent genelinde etkili olan bahar yağmurlarına rağmen barajlardaki yükselişin düşük seviyede kalması dikkat çekti. Uzmanlar, İstanbul’un Nisan ayını son 10 yılın en düşük 2. su seviyesiyle kapattığını belirtirken, geçen yılki aşırı kurak dönem hesaba katılmasa bile mevcut oranların uzun yıllar ortalamasının gerisinde kaldığını ifade ediyor.

Baraj havzalarına düşen yağış miktarının, kentin yoğun su tüketimini karşılamakta yetersiz kaldığı değerlendirmesi yapılıyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (8 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %94,95

Darlık Barajı: %90,07

Elmalı Barajı: %94,9

Terkos Barajı: %58,73

Alibey Barajı: %67,38

Büyükçekmece Barajı: %56,65

Sazlıdere Barajı: %46,05

Istrancalar Barajı: %47,64

Kazandere Barajı: %59,39

Pabuçdere Barajı: %60,12

GÖZLER MELEN VE YEŞİLÇAY HATLARINDA

Günde 3 milyon metreküpü aşan su tüketimiyle İstanbul’un yalnızca barajlarla ayakta kalmasının zor olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Melen ve Yeşilçay sistemlerinden sağlanan su desteğinin kritik rol oynadığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, dış kaynaklardan aktarılan suyun kesilmesi halinde İstanbul’daki mevcut tablonun çok daha ciddi boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini gündeme getirir.