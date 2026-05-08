Ege Bölgesi’nde son haftalarda etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, İzmir’in su kaynaklarına adeta nefes aldırdı. Bir dönem kuraklık alarmı veren kentte, baraj doluluk oranlarındaki yükseliş dikkat çekti. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) yayımladığı güncel verilere göre, özellikle Tahtalı ve Gördes barajlarında yaşanan artış, su krizi endişelerini büyük ölçüde azalttı.

TAHTALI BARAJI’NDA YÜZLERİ GÜLDÜREN TABLO

İzmir’in en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 15 seviyelerine kadar düşerek alarm veren barajda, bahar yağışlarıyla birlikte toparlanma hız kazandı.

5 Mayıs’ta yüzde 54,40 olarak ölçülen doluluk oranı, 6 Mayıs’ta yüzde 54,44’e çıktı. 7 Mayıs ve bugün açıklanan son verilerde de seviyenin yüzde 54,44 olarak korunduğu görüldü.

Barajdaki toplam su hacmi 175 milyon 873 bin metreküp olarak kaydedilirken, kullanılabilir su miktarının ise 156 milyon 273 bin metreküp olduğu açıklandı.

GÖRDES BARAJI’NDA DİKKAT ÇEKEN TOPARLANMA

Kuruma riskiyle gündeme gelen Gördes Barajı’nda da son yağışların etkisi net şekilde hissedildi. Ocak ayında kritik seviyelere gerileyen baraj, havzaya düşen yağışlarla yeniden dolmaya başladı.

İZSU verilerine göre barajdaki doluluk oranı 6 Mayıs’ta yüzde 41,72 olarak ölçüldü. 7 Mayıs ve bugün açıklanan verilerde de aynı seviyenin korunduğu belirtildi. Dünle kıyaslandığında herhangi bir değişim yaşanmadığı ifade edildi.

Barajdaki toplam su hacmi 198 milyon 180 bin metreküp olurken, kullanılabilir su miktarı ise 182 milyon 680 bin metreküp olarak açıklandı.

İZMİR BARAJLARINDA 8 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

Tahtalı Barajı: %54,44

Balçova Barajı: %96,67

Ürkmez Barajı: %97,55

Gördes Barajı: %41,72

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %77,88

“SÜPER EL NİNO” UYARISI

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, önümüzdeki döneme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yaşar, 2026 yılının son 80 yılın en yağışlı dönemlerinden biri olabileceğini belirterek, “Süper El Nino” etkisinin özellikle sonbahar aylarında yoğun yağışları beraberinde getirebileceğini söyledi.

Kurak dönemlerin ardından genellikle aşırı yağışlı süreçlerin geldiğini vurgulayan Yaşar, mevcut artışın önümüzdeki aylarda daha da hızlanabileceğini ifade etti.

“30 YILDIR İLK KEZ YAŞANIYOR”

Prof. Dr. Yaşar, Tahtalı Barajı’nda dikkat çeken bir ayrıntıya da işaret etti. Barajın 1996’daki kuruluşundan bu yana ilk kez 1 Ocak’tan itibaren her gün düzenli olarak yükseldiğini belirten Yaşar, toprağın başlangıçta suya doyması nedeniyle artışın yavaş ilerlediğini, ardından günlük yükseliş oranlarının yüzde 1 ila 4 seviyesine çıktığını kaydetti.

Teknik sorunların giderildiği Gördes Barajı’yla birlikte iki ana kaynağın mevcut haliyle İzmir’in yaklaşık 2 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaştığı ifade edildi.

“ASIL SORUN SU KITLIĞI DEĞİL”

Türkiye’de temel problemin su yetersizliği değil, suyun doğru yönetilememesi olduğunu söyleyen Yaşar, mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan suyun tarımsal sulamada değerlendirilmesi ve yer altı sularının korunmasının, İzmir’in gelecekteki su güvenliği açısından kritik rol oynadığı belirtildi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun, barajın toplam depolama kapasitesine göre ne kadarını doldurduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) ile ifade edilir ve su kaynaklarının güncel durumunu değerlendirmek için kullanılır.

Bu oran, içme suyu temini, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk seviyesinin düşmesi kuraklık ihtimalini artırırken, yüksek seviyelere ulaşması ise taşkın riski ve su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Özellikle büyük şehirlerde suyun verimli kullanımı için bu veri düzenli olarak izlenir. (DHA)