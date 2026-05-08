Mabel Matiz için karar günü! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Perperişan” isimli şarkısının sözleri gerekçe gösterilerek açılan “müstehcenlik” davasında bugün hakim karşısına çıkıyor. Mabel Matiz’in davasında, bugün kararın açıklanması bekleniyor.

Duruşma saat 11.00’de İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Gazeteci Merve Tokaz'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayetçi olduğu davada, bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasına açıklayan savcı, şarkı sözlerinde "bedensel ve ruhsal metaforlarla cinsel çağrışımlar yapıldığı" ve "cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler bulunduğu" değerlendirmesinde bulunmuş, söz konusu içeriğin genel ahlaka aykırı olduğunu ifade ederek Mabel Matiz'in cezalandırılmasını talep etmişti.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede Matiz'in "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.