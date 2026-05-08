Yağışlar yeniden gelecek baştan sona gezecek: Meteoroloji kritik haritayı paylaştı

Türkiye beklediği güneşli günlere hızlı sıcaklık artışlarıyla yaklaşırken Meteoroloji'den beklenmedik haber geldi. Uzmanlar cumartesi günü batıyı etkisi altına alacak yağışların 1 haftalık periyotta tüm yurdu gezeceğini gösterdi.

Gün içinde ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış beklenirken; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyi parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek.

METEOROLOJİ KRİTİK HARİTAYI PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini kapsayan günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, belirli bölgelerde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Günlük tahmin verilerine göre; Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimleri ile Van'ın doğusunda da yağış beklendiği, diğer yerlerde ise gökyüzünün az bulutlu geçeceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı belirtildi. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun batı kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haftalık tahminlerde ise yağış hareketliliğinin yurt geneline yayılacağına dikkat çekildi. Meteorolojik tahmin haritasında kritik detaylar şu şekilde paylaşıldı:

YAĞIŞLAR YENİDEN GELECEK BAŞTAN SONA GEZECEK

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü, yağışlı hava etkisini artırarak geniş bir alana yayılacak. Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz boyunca gökgürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde ise güneşli hava hakimiyetini sürdürecek.

10 Mayıs 2026 Pazar günü, yağışlı kütle kuzey ve iç bölgelerde varlığını sürdürecek. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer yer gökgürültülü sağanak geçişleri beklenirken, kıyı Ege ve Akdeniz sahillerinde hava az bulutlu ve açık olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışlar devam edecek.

11 Mayıs 2026 Pazartesi günü, haftanın ilk gününde yağışlı hava orta ve kuzey kesimlerde şerit halinde uzanacak. Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gökgürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor.

12 Mayıs 2026 Salı günü, yağış alanı genişleyerek İç Ege'den Doğu Karadeniz'e kadar olan bölgeyi etkisi altına alacak. Marmara, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gökgürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güney kesimlerde açık hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

13 Mayıs 2026 Çarşamba günü, yağışlı hava dalgası yurdun büyük bir bölümüne yayılacak. Akdeniz'in kıyı şeridi ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç tüm bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak.

14 Mayıs 2026 Perşembe günü, sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Yurdun kuzey, batı, iç ve doğu kesimlerinin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ederken, güney sınır hatlarında parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Çok bulutlu

VAN °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi