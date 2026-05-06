Yolu kısaltmak isteyen motokuryeye tramvay çarptı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen kazada, motosikletin sürücüsü, iddiaya göre yolu kısaltmak amacıyla T4 tramvay hattı üzerindeki bir yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştı.

Bu sırada seyir halindeki tramvayın altında kaldı. Kazanın dehşet verici anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YOLU KISALTMAK İSTEYEN MOTOKURYEYE TRAMVAY ÇARPTI

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda T4 Tramvay hattı Bosna Çukurçeşme ile Sağmalcılar istasyonları arasında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletin sürücüsü tramvay yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

Bu sırada Topkapı istikametine giden seyir halindeki tramvay, motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli, tramvayın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, tramvayın altında sıkışan motosiklet sürücüsünü bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Dün meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsünün tramvay yoluna girdiği ve tramvayın çarptığı anlar yer aldı. (DHA)