Minibüsten inip motokuryeye tekme tokat saldırdılar: O anlar kamerada!
Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde trafik gerginliği şiddete dönüştü. Turgut Özal Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir servis minibüsü ile motokurye arasında "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
TARTIŞMAYA YOLCULAR DA DAHİL OLDU
Saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, tartışmanın büyümesi üzerine servis minibüsünde yolcu olarak bulunan kişiler araçtan aşağı indi. Tartışmaya dahil olan yolcuların da müdahalesiyle olay kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.
MOTOKURYEYE TEKME TOKAT SALDIRI
Araçtan inen kalabalık grup, trafikteki motokuryeyi darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga anları, bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay sonrası taraflar bölgeden uzaklaşırken, trafikte yaşanan şiddet görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. (DHA)