Minibüsten inip motokuryeye tekme tokat saldırdılar: O anlar kamerada!

Esenyurt’ta minibüs şoförü ile motokurye arasındaki yol verme tartışması tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Turgut Özal Mahallesi’nde servis minibüsünden inen yolcular, hedef aldıkları motokuryeyi darp etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son bulan o şiddet dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.