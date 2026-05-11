Son dakika | İZBETON soruşturmasında 5 gözaltı: Eski başkan da aralarında
Son dakika haberi.. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında aralarında İZBETON eski başkanının da olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir’de İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen ve kamuoyunda "kooperatif soruşturması" olarak bilinen dosyada yeni gelişme yaşandı. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında aralarnda İZBETON eski başkanının da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara güveni kötüye kullanma suçu isnat ediliyor.
