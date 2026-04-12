Son Dakika | CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İZBETON A.Ş. üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İZBETON AŞ. üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Nisan’da Ankara’da gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ. üzerinden, Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasında; kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikâyet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları yer aldı.

CHP ANKARA İL BAŞKANI DAHİL 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu doğrultusunda suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilisi, kooperatif yönetim ve denetim kurullarına üye 10 kişi hakkında 9 Nisan’da gözaltı kararı verildi.

10 kişiden, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi Ankara'da gözaltına alındı. Diğer 1 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 kişi, bugün sabah saatlerinde İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık, Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu isimlerin tamamını, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ÜMİT ERKOL DAHİL 9 İSİM TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tutuklanmaları talep edilen Erkol dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

