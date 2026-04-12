Son dakika | CHP Ankara İl Başkanı hakkında tutuklama talebi

9 Nisan’da Ankara’da gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 9 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta alınan ifadelerin ardından 9 kişinin tamamı için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi.

CHP Ankara İl Başkanı adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Gaziemir’deki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde, S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlamaları yöneltildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 9’u yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Mansur Yavaş'tan Ümit Erkol açıklaması geldi

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tepki göstermişti. Yavaş, “Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz” ifadelerini kullanarak Erkol’un serbest bırakılmasını beklediklerini dile getirmişti.

"İl Başkanımız Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ediyoruz.

1 yılı aşkın süredir devam eden bir soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu gerekçe gösterilerek evinden alındı, gözaltı işlemi de İzmir’de devam ediyor.

Oysa kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali dahi olmayan il başkanımızın ifadesi talimatla Ankara’da alınabilir ya da kendisi davet edilerek ifade verebilirdi. Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz.

İl Başkanımızın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz."