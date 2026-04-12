Son dakika | CHP Ankara İl Başkanı hakkında tutuklama talebi

Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

9 Nisan’da Ankara’da gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 9 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta alınan ifadelerin ardından 9 kişinin tamamı için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi.

Son dakika | CHP Ankara İl Başkanı adliyeye sevk edildiCHP Ankara İl Başkanı adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Gaziemir’deki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde, S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlamaları yöneltildi.

1 KİŞİ YURTDIŞINDA

Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 9’u yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

MANSUR YAVAŞ’TAN TEPKİ

Mansur Yavaş'tan Ümit Erkol açıklaması geldiMansur Yavaş'tan Ümit Erkol açıklaması geldi

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tepki göstermişti. Yavaş, “Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz” ifadelerini kullanarak Erkol’un serbest bırakılmasını beklediklerini dile getirmişti.

"İl Başkanımız Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ediyoruz.

1 yılı aşkın süredir devam eden bir soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu gerekçe gösterilerek evinden alındı, gözaltı işlemi de İzmir’de devam ediyor.

Oysa kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali dahi olmayan il başkanımızın ifadesi talimatla Ankara’da alınabilir ya da kendisi davet edilerek ifade verebilirdi. Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz.

İl Başkanımızın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü