Son dakika | CHP Ankara İl Başkanı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... İzmir'deki İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen İzmir kooperatif soruşturması kapsamında 9 Nisan tarihinde Ankara'da gözaltına alındı. Erkol'un emniyetteki işlemleri bu sabah sona erdi.

9 KİŞİ ADLİYEDE SEVK EDİLDİ

MANSUR YAVAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına tepki gösteren ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz" derken Erkol'un serbest bırakılmasını beklediklerini kaydetmişti.

NE OLMUŞTU?

Erkol'un gözaltına alındığı ve kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen hukuki süreçte önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

