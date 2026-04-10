Mansur Yavaş'tan Ümit Erkol açıklaması geldi

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un dün (9 Nisan) gözaltına alınmasına ilişkin ilk açıklamasını X hesabından yaptı.

Süreci yakından takip ettiğini belirten Mansur Yavaş, Erkol'un evinden gözaltına alındığını belirterek yapılan işleme tepki gösterdi. Yavaş şunları ifade etti:

"İl Başkanımız Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ediyoruz. 1 yılı aşkın süredir devam eden bir soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu gerekçe gösterilerek evinden alındı, gözaltı işlemi de İzmir’de devam ediyor. Oysa kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali dahi olmayan il başkanımızın ifadesi talimatla Ankara’da alınabilir ya da kendisi davet edilerek ifade verebilirdi."

Yavaş, bu tarz işlemlerin hukuka güveni zedelendiğini belirterek Erkol'un serbest bırakılmasını şu sözlerle istedi:

"Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz. İl Başkanımızın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz."

ERKOL VE 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Erkol, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kooperatif soruşturmasında kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına ilişkin dün şu açıklamayı yaptı: