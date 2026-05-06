Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması

Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması
Yayınlanma:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a 1-0 yenilerek elendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Yalçın, istifa çağrılarına da yanıt verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a 1-0 yenilerek elendikleri maçla ilgili olarak "Bu tür sonuçlar doğal karşılanmalı" dedi.

Sergen Yalçın'a su şişesi fırlattılar: Beşiktaş'ta taraftarlar çıldırdıSergen Yalçın'a su şişesi fırlattılar: Beşiktaş'ta taraftarlar çıldırdı

Yalçın, düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Son hedefimiz kupayı kazanmaktı, bu akşam itibariyle onu beceremedik. Oyunu yorumlamaya gerek yok. Rakibin isabetli şutu olmadığı bir maçı kaybettik. Futbolda maalesef bunlar insanın başına gelebiliyor. Oyuncularımız da moralsiz. Onlar da çok konsantre olmuşlardı ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Ligde 2 maç kaldı. Onlar da hedef maçı değil. Oyunun tamamında üstün olan ve gol atmaya çalışan takım görüntüsü verdik. Rakibin tek isabetli şut penaltı. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Futbolda şans faktörü de önemlidir. Bu penaltı işine alıştık. Derbilerde de başımıza geliyor. Hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını da normal karşılamıyorum. Hakemlerin rakibi oyuna sokma çabasını daha önce de yaşadık. Hakemlerin bize karşı bu kadar olumsuz olması, rakipleri oyunda tutmaya çalışması çok enteresan. Oynayan takımla vakit geçirmeye çalışan takım arasında oynanan bir maçtı."

"İSTİYORLARSA BIRAKIRIZ"

Beşiktaş'ta bir yapılanma gerçekleştirildiğini vurgulayan Yalçın şöyle devam etti:
"İlk defa elenmiyoruz. Bu tür sonuçlar doğal karşılanmalı. Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Taraftar kupa kazanmak istiyor ama her zaman istediklerimizi başaramıyoruz hayatta. Sürekli aynı oyuncularla oynuyoruz, kadro değişikliğimiz yok. Geçen hafta Gaziantep maçında rotasyon yapıldığı için tepki aldık. Maalesef çok fazla eleştiri var. Ben en doğru şekilde işimi yapmaya çalışıyorum. Devre arasında bir değişim yaşandı. Belki tarihte böyle bir değişim olmadı. Çok doğru bir değişim olduğunu düşünüyorum. Kolay bir sezon geçirmeyeceğiz diye daha önce de söyledim. Zamanla işlerin düzeldiğini düşünüyorum. İyi oyuncular aldık. Takımı toparladık. Sonuçlar gelmeye başladı. Hedefin uzağında kaldık ama bu normal. Taraftar kısa metraj bir başarı istiyor ama burası Anadolu takımı değil. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa kazanmak. Bu sene öyle bir pozisyonumuz yok. Bu sene öyle bir kadro derinliğimiz yoktu. Taraftar da tepkisinde haklı. Protesto edebilirler. Onlara karşı saygılıyız. Ben ve ekibim işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk için neler yapılması gerektiğini biliyoruz.
Taraftar istifa diye bağırabilir. Başarısızlıkta sorumluluğu benim almam çok normal. Önümüzde 2 maç var. Bırakıp gitmek doğru olmaz. Müsaade ederlerse 2 maç oynamak durumundayız. Biz de bu süreçte bazı değerlendirmeler yapacağız. Taraftar bırakmamızı istiyorsa bırakırız, ondan şüpheleri olmasın."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
Galatasaray'ın Uğurcan Çakır kararı belli oldu
Galatasaray'ın Uğurcan Çakır kararı belli oldu
Avrupa Ligi'nde son viraj: Pereira için dönüm maçı
Avrupa Ligi'nde son viraj: Pereira için dönüm maçı
İlhan Palut neden sevinmedi? Kulübede dondu kaldı
İlhan Palut neden sevinmedi? Kulübede dondu kaldı