İlhan Palut neden sevinmedi? Kulübede dondu kaldı

Konyaspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenerek Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Futbolcular maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahanın ortasında büyük sevinç yaşarken, teknik direktör İlhan Palut'un sakinliği gözden kaçmadı.

Bir süre soyunma odası koridorunun başında bekleyen Palut, daha sonra tek başına yedek kulübesinde oturarak sevinen futbolcularını izledi.

İLHAN PALUT NEDEN SEVİNMEDİ?

İlhan Palut, karşılaşma sonrası, "Uzun süredir kupaya odaklanan bir teknik heyet, futbolcu ve taraftar vardı. Rakip güçlü bir takım. Güçlü oyuncuları var. Bunun yanı sıra deplasman takımı için zor bir ambiyans. Bunların hepsi bir araya gelince zor bir maç beklediği aşikardı. Çeyrek finalde Fenerbahçe galibiyeti sonrası final ve kupa hayalleri kurmaya başlayan bir şehir ve bunu çok isteyen bir oyuncu grubu, kazanmak isteyen teknik ekip vardı. İlk yarıda bizim için söylenecek pozitif bir şey yok. Ne doğru baskı yaptık ne de topu ayağımızda tutabildik. Tek iyi yanı birinci ve ikinci bölge savunmasını doğru yapıp net pozisyon vermedik. İlk yarıyı 0-0 bitirmek maçın devamı adına bizim için şanstı. İkinci yarıda oyun dengelendi. Beşiktaş daha etkindi ama iyi oynamadığımız dakikalarda mücadele modunu açtık ve savaştık. Penaltı inanılmaz bir dakikaydı bizim için. Beşiktaş üstünlüğüyle geçen maçta oyuncular inanılmaz mücadele etti. Mücadelelerini bir dakika bırakmadılar. Taraftarımızı evlerine mutlu göndermek camiamız için pozitif bir durum. Oyuncularımın savaşması maçı son dakikada olsa da bize getirdi" dedi.

Palut, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlarken de "Neden sevinmediği" sorusunu kendisinin göreve gelmesinden sonra takımdaki değişimi anlatarak geçiştirdi.

Palut'un adı daha önce Beşiktaş teknik direktörlüğü için de geçmişti. Hatta Palut'un Beşiktaş taraftarı olduğu da ileri sürülmüştü.