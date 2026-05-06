Avrupa Ligi'nde son viraj: Pereira için dönüm maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan ekipler yarın belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Alman temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı TSİ 22.00'de konuk edecek.

Diğer yarı final rövanşında ise İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek.

PEREIRA İÇİN DÖNÜM MAÇI

Aston Villa, 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Vitor Pereira'nın ekibi Nottingham Forest'ı TSİ 22.00'de ağırlayacak.

Nottingham Forest Premier Lig'de son olarak Chelsea'yi yenerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak.

Portekiz ekibi Braga'da forma giyen milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, takımının finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.