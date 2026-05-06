Galatasaray maçı öncesi Antalyaspor'da okunmuş su krizi çıktı

Ligin bitimine 2 hafta kala tüm maçlar cumartesi günü aynı saatte oynanacak.

Küme düşme hattında ve şampiyonluk yolunda kritik maçlar öncesi Antalyaspor'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Süper Lig’de alt lige düşme tehlikesi yaşayan Antalyaspor, Galatasaray deplasmanı öncesinde saha dışı bir krizle gündeme geldi.

Kırmızı Beyazlı kulüp içinde ve taraftarlar arasında “okunmuş su” tartışması patlak verdi.

KRİZ ÇIKARAN İDDİA

Eski bir kulüp çalışanının sosyal medyada yaptığı paylaşım, tartışmanın fitilini ateşledi. Paylaşımda, deplasman ve iç saha maçlarında bir hocanın kafileye dahil edilerek dualar okuduğu, ayrıca bir kadına para karşılığında suya okutup stadın zeminine serptirildiği iddia edildi.

BAŞKAN RIZA PERÇİN: NE VAR BUNDA

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Hürriyet’e yaptığı açıklamada iddiaları doğrulayan ifadeler kullandı. Perçein'in “Yönetim kurulu olarak 29 kişiyiz. Her görüşten, her inanıştan arkadaşımız var. Dua okuyan hocamız da olabilir. Ben bir yıl hastanede kaldım, hocalar bana dua okuyordu, muska gönderiyorlardı, su içiyordum. Ne var bunda!” sözleri dikkat çekti.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ ÖZEL MOTİVASYON

Küme düşme hattında bulunan Antalyaspor, Galatasaray karşısında kritik bir sınava çıkacak. Yönetim ve taraftarlar bu tür uygulamalarla takıma moral kazandırmaya çalışırken camia da ikiye bölündü.

ÖZEL PRİM VAR

Galatasaray maçı öncesi Akdeniz ekibinde flaş bir gelişme daha yaşandı. Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Galatasaray maçına özel prim belirledik" diyerek yönetimin kararını açıkladı