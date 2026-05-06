Sidiki Cherif'i alan Sadettin Saran başkan adaylarına 2 santrfor önerdi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü kongre öncesi başkan Sadettin Saran'ın adaylıklarını açıklayan Hakan Safi ve Barış Göktürk'e transfer için 2 santrfor önerdiği iddia edildi.

Sadettin Saran'ın santrfor transferi olarak Sidiki Cherif'i alması eleştirilirken, önerdiği isimler dikkat çekti.

Fanatik'teki habere göre Saran'ın Dortmund'tan Serhou Guirassy ile Napoli’den Romelu Lukaku için girişimlerde bulunduğu, kongre kararı ve aday olmayacağını açıklamasının ardından çalışmaları durdurduğu belirtildi.

Haberde, Sadettin Saran’ın, Lukaku ve Guirassy ile ilgili Hakan Safi ve Barış Göktürk’ü bilgilendirdiği öğrenildi, ikisinin de Fenerbahçe'ye gelmek için olumlu yanıt verdiklerini ilettiği ileri sürüldü.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

Dortmund’un Guirassy için bonservis beklentisinin 40 milyon euro olduğu ileri sürülürken, Napoli'nin sözleşmesinde son yılına giren ve yüksek maaş alan Lukaku için kolaylık sağlamaya hazır olduğu haberde yer aldı.

Belçika basınından Voetbalnieuws’ta yer alan haberde ise, Napoli’de yılda 10 milyon euro kazanan 32 yaşındaki golcüye 15 milyon euro maaş teklif edileceği iddia edildi.