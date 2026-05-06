Beşiktaş camiasında tartışma yaratacak açıklamalar geldi.

Konyaspor mağlubiyeti sonrasında spor yazarı Sinan Vardar, kaleme aldığı yazısında hem teknik direktör Sergen Yalçın’a hem de Başkan Serdal Adalı’ya sert sözlerle yüklendi.

“SERGEN YALÇIN DERHAL İSTİFA ETMELİ”

Vardar, Beşiktaş’ın içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, “Buradan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’a sesleniyorum; derhal istifa et!” ifadelerini kullandı.

“OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİN”

Başkan Serdal Adalı’ya da çağrıda bulunan Vardar, “Buradan Başkan Serdal Adalı’ya sesleniyorum; hemen kulübü olağanüstü kongreye götür!” dedi.

“BEŞİKTAŞ’IN BİR SANİYESİ BİLE YOK”

Yazısında oldukça sert bir üslup kullanan Vardar, “Beşiktaş’ın artık kaybedecek değil bir dakikası, bir saniyesi bile yok! Yapamadığınız, yapacak kabiliyetiniz yok!” sözleriyle yönetime yüklenirken, rahmetli Süleyman Seba’nın “Beşiktaş’ı üzmeyin” sözlerini hatırlattı.

“BEŞİKTAŞ’I TERK EDİN”

Vardar, yazısını şu çağrıyla noktaladı:

Sportif direktörünüzle, yöneticilerinizle, genel kurullardaki şakşakçı yandaşlarınızla Beşiktaş için bir kerelik de olsa doğru bir karar alın: Beşiktaş’ı terk edin!