İtalyanlar resmen açıkladı: Türkiye'ye geliyor dünyaları kazanacak

İtalya'nın Scandicci takımının ve İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Ekaterina Antropova'nın Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olacağı ve anlaşmanın sağlandığı uzun süredir zaman zaman gündeme getiriliyordu. Hatta İtalyan basınında 23 yaşındaki oyuncunun yıllık 1.5 milyon euroluk teklife "Evet" dediği de belirtiliyordu.

Sultanlar Ligi'ni alt üst edecek transfer: Ekaterina Antropova geliyor

ise uzun süre bu iddialar karşısında suskunluğunu korumuştu. Sonunda ayrılık açıklandı.

İstanbul'da VakıfBank'ın zaferiyle sonuçlanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde takımı Scandicci'nin formasını son kez giyen

Ekaterina Antropova'nın gelecek sezon için Eczacıbaşı Dynavit'te oynaması kesinleşti.

İtalyan kulübü Antropova'nın ayrılığını resme duyurdu.

2.02 boyundaki pasör çaprazı da sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Birkaç yıl önceki halime, belki de 19 yaşındaki o kıza, birisi bana Scandicci'deki kariyerimin böyle olacağını söyleseydi, asla inanmazdım. Bu inanılmaz bir şey ve özellikle böylesine önemli bir kupa kazandığımız bir sezonda takıma katkıda bulunabildiğim için mutluyum.



Özel bir an seçmek zor, çünkü tüm süreç heyecan vericiydi. 14 yaşında İtalya'ya taşınan biri olarak 5 yıl burada kalmış olmak benim için eşsiz. Bu seçimi yaptım çünkü burada kendimi iyi hissediyordum, inanılmaz insanlar tanıdım. Burası benim için bir ev gibiydi.

Şimdi beni önemli bir değişiklik, hem sportif hem de kişisel anlamda yeni bir challenge bekliyor. Farklı bir şey keşfetmek için çok meraklıyım, ancak kararım buradaki yanlış bir şeyden kaynaklanmıyor. Burada gerçekten çok mutluydum."

EKATERINA ANTROPOVA KİMDİR?

23 yaşındaki Ekaterina Antropova İzlanda'da doğdu.

Rus asıllı.

Rusya ile uzun süren çekişmelerden sonra İtalyan vatandaşı oldu ve İtalya Milli Takımı'nda oynuyor.

23 yaşında ve 2.02 boyundaki oyuncu pasör çaprazı olarak görev yapıyor.