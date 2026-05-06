Muçi Trabzon'da kayıplara karıştı

Trabzonspor'da Muçi'nin 10 haftadır golü yok! Bordo-mavili takımda kiralık forma giyen Arnavut oyuncu, 10 golle kariyerinin en parlak günlerini yaşarken son haftalarda sakatlıkların da etkisiyle skor üretemedi- Muçi, kiralandığı Beşiktaş'a karşı hafta sonunda forma giyip gol atması halinde ligde 10 hafta sonra rakip fileleri havalandıracak.

Trabzonspor'un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği bordo-mavililerde sakatlıkların da etkisiyle son haftalarda düşüşe geçti.

Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra satın alma opsiyonlu kiralanan Arnavut futbolcu, bordo-mavili takım formasıyla Süper Lig'de 26 karşılaşmada 10 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmada 3 gol atma sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde, Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da oynadığı 31 karşılaşmada 13 gol kaydeden Arnavut oyuncu, Beşiktaş'taki döneminden çok daha fazla skor katkısı yaparak kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.

10 HAFTADIR KAYIP

Ernest Muçi, sakatlıkları nedeniyle ligde 10 haftadır takımına gol katkısı yapamadı.

Bordo-mavili ekipte sezonda 13'üncü ve 22'nci haftaları kapsayan bölümde 10 gol atan Arnavut oyuncu, daha sonra fileleri havalandıramadı.

Sezonun 23. haftasında Gaziantep FK maçıyla gol suskunluğu başlayan bordo-mavili futbolcu, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor maçında da skoru değiştiremedi.

Daha sonra sakatlık yaşayan Muçi, Galatasaray, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarında forma giyemedi.

Sakatlığı atlattıktan sonra TÜMOSAN Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında görev almaya başlayan Muçi, eski formuna ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

84 GÜNDÜR SES YOK

En son ligde 14 Şubat'ta Trabzon'da oynanan Fenerbahçe müsabakasında gol kaydeden Muçi, kiralandığı Beşiktaş maçında gol atması durumunda suskunluğunu bozacak.

Muçi, siyah-beyazlı takım karşısında gol atması halinde ligde 84 gün sonra rakip fileleri havalandırmış olacak.(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

