Son dakika: Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika: Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi! Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerindeki olağanüstü kongre öncesi Aziz Yıldırım başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.

Son dakika!
Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı.

Son Dakika | Fenerbahçe'de Hakan Safi başkan adaylığını resmen açıkladıSon Dakika | Fenerbahçe'de Hakan Safi başkan adaylığını resmen açıkladı

Hem adaylık hem de birleşme çağrısı yapan Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım."

Fenerbahçe'de gergin gece: Aziz Yıldırım sesleriFenerbahçe'de gergin gece: Aziz Yıldırım sesleri

BARIŞ GÖKTÜRK VE HAKAN SAFİ'YE SESLENDİ

Yıldırım, "Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe’de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe’nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım" dedi.

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk 100 milyon euroyu açıkladıFenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk 100 milyon euroyu açıkladı

Yaşantısının önemli bir kısmını Fenerbahçe'ye adadığını belirten Yıldırım, "Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde, Fenerbahçe Spor Kulübünde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle, 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık. 2024 yılında, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, o dönem Fenerbahçe’yi daha iyi yönetebilmek adına Fenerbahçe başkanlığına aday oldum. 2025 yılında ise 'Gençler görevi devir almalı' söylemiyle, yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe’nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bugünlerde; ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz" ifadelerini kullandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
Spor
TFF 1. Lig'de play off maçlarının hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de play off maçlarının hakemleri açıklandı
Muçi Trabzon'da kayıplara karıştı
Muçi Trabzon'da kayıplara karıştı