Fenerbahçe'de gergin gece: Aziz Yıldırım sesleri

Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a farklı yenilmesi ortalığı karıştırdı. Gece geç saatlerde tesislerin önünde toplanan taraftarlar futbolculara ve yönetime tepki gösterdi, "Aziz Yıldırım" diye bağırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenildi.
Sarı lacivertli takımın lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 7'ye çıkarken, lig ikinciliği de tehlikeye girdi. Trabzonspor bu akşam Konya deplasmanında kazanırsa Fenerbahçe'yi geçerek ikinci sıraya çıkacak.

Fenerbahçe'de 4 oyuncu da cezalı duruma düştü.
Kırmızı kart gören Ederson'un yanı sıra sarı kartla cezalandırılan Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür, Başakşehir maçında oynayamayacaklar.

SAMANDIRA'DA PROTESTO

Fenerbahçe'de maç sonrası da gergin anlar yaşandı.

Gece geç saatlerde Samandıra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplanan taraftarlar takım otobüsü geldiğinde futbolculara tepki gösterirken, yönetimi de protesto etti.
"Yönetim istifa" diye bağıran taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de uzun süre tezahüratta bulundular.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

