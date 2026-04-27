Derbi sonrası Akın Gürlek çağrısı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Tüzemen, özellikle hakem kararlarını ve yerli oyuncuların performanslarını gündeme taşıdı.

AKIN GÜRLEK ÇAĞRISI

Tüzemen, karşılaşmanın ilk yarısında hakem hatalarının zirve yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray’ın verilmemiş bir penaltısı var. Adalet Bakanı sayın Akın Gürlek, VAR sistemini yönetenleri sorguya almalı. Bu iş skandal değil, bildiğin katletmek.

YABANCI OYUNCULARA ELEŞTİRİ

Fenerbahçe’de forma giyen Brezilyalı futbolcular Ederson ve Talisca’yı hedef alan Tüzemen, “Biri kırmızı kart gördü, diğeri penaltı kaçırdı. Takımına ihanet ettiler.” dedi.

YERLİ OYUNCU VURGUSU

Tüzemen, derbide sahaya çıkan yerli oyuncu sayısına dikkat çekti:

Fenerbahçe sadece 1 yerliyle sahaya çıktı. Galatasaray ise 4 yerli oyuncuyla oynadı ve hepsi Milli Takım’da görev yapıyor. Okan Buruk, Türk oyunculara sırtını dönmedi. Derbinin atmosferini her zaman Türk oyuncular farklı bilir.

DERBİNİN ARDINDAN YENİ TARTIŞMA BAŞLADI

Bu açıklamalar, Türk futbolunda uzun süredir gündemde olan “yerli oyuncu sayısı” tartışmasını yeniden alevlendirdi.