TFF 1. Lig'i ilk sırada tamamlayan Erzurumspor ile Esenler Erokspor'u son haftada geçip 2. sırada yer alan Amedspor, Süper Lig'e direkt çıkmışlardı.

Süper Lig'e yükselen son takım kim olacak? Gözler play-off'a çevrildi

Süper Lig'e çıkacak 3. takım play off maçlarından sonra belli olacak.

Play off ilk tur maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre tek maç usulüne göre yarın oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

20.00 Çorum FK-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Bodrum FK-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

FİNALE ÇIKAN EROKSPOR'LA KARŞI KARŞIYA GELECEK

4 takımdan kazanan 2 takım karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı kazanan takım ise play off finaline çıkacak. Play off finaline çıkan ekip TFF 1. Ligi 3. sırada bitiren Esenler Erokspor'la finalde karşılaşacak. Finali galip bitiren taraf, Süper Lig'e çıkacak 3. takım olacak.