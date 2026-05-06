Galatasaray'ın Uğurcan Çakır kararı belli oldu

Galatasaray, Uğurcan Çakır’ı sadece mevcut kadronun değil, aynı zamanda geleceğin de en önemli parçası olarak görüyor. Avrupa’dan gelen cazip tekliflere rağmen Sarı Kırmızılı yönetimin kararlı tavrı, milli kalecinin transferinin önün tıkadı.

Galatasaray, sezon sonunda kaleci Uğurcan Çakır ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Trabzonspor’dan transfer edilen milli eldiven için yönetim, uzun vadeli planlarını devreye sokacak.

SÖZLEŞME 2030’A KADAR

Uğurcan’ın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Yönetim, milli kaleciye jübilesine dek sarı-kırmızılı formayı giymesi yönünde teklif sunmayı planlıyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE AMA İZİN YOK

Bayern Münih ve Inter’in ilgisine rağmen Galatasaray yönetimi, ayrılığa kesinlikle izin vermeyecek. Maaşı iyileştirilecek olan Uğurcan’ın kulüpte kalması için tüm şartlar zorlanacak.

37 MAÇTA 11 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDİ

30 yaşındaki file bekçisi bu sezon 37 maçta görev aldı. 11 karşılaşmada kalesini gole kapatan Uğurcan, toplamda 40 gol gördü. Performansı, Galatasaray’ın şampiyonluk yarışındaki en kritik faktörlerden biri oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

