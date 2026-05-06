Mustafa Çulcu: Pozisyon penaltı! Penaltı penaltı değil

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Konyaspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken, bir penaltının verilmediğini söyledi. Çulcu, Konyaspor'un kazandığı penaltının da yanlış karar olduğunu ileri sürdü.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Konyaspor'a 1-0 yenilerek elendiği maçtaki hakem kararlarını değerlendirirken, pozisyonları tek tek anlattı.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Adnan Deniz Kayatepe maça zihinsel ve fiziksel olarak iyi hazırlanamamış. Oyunu hissedemedi. Oyuncu eşleşmelerinde yıldıran eylemleri yakalayamadı. Maçın başında Adil-Oh didişmesini sözlü geçti. Kart tasarruflarında hatalı yorumlar yaptı. Hele Deniz Türüç'e gösterdiği sarının nedenini kendisi dahil kimse anlamadı. 20'de yüksek hava topunda Adil ceza alanı içinde önündeki Asllani'nin boynunu elleri-kolları ile sarmalıyor, adil olmayan bir müdahale ile indiriyor. Pozisyon penaltı. Ama hakem vermedi.

"PENALTIDA MÜCADELE DIŞARIDA BAŞLADI"

Kale alanı içinde Asllani yerde kaldı, oyunu durdurmadı. Modern hakemliğe uymayan bir uygulamaydı! Ndidi 46'da Diogo'ya kazara basıyor kart olmaz. 49'da Beşiktaş penaltı bekledi, pozisyon zaten dışarıda, penaltı yok ama Oh'a temas var mı? Yakın çekimi göremedik. Temas varsa Jevtovic bariz gol şansını engellemekten ihraç olur. Hakeme ve VAR'a inanmak durumunda kaldık! 87'de Konyaspor'un golünde Bardhi açık ofsayt, iptal doğru. Son dakika Konyaspor lehine verilen penaltıda Olaitan-Olaigbe mücadelesi dışarıda başladı, içeriye girdiler. Güçlü hamleyi Olaitan dışarda bıraktı ve topla en son oynayan yine Olaitan oldu. Pozisyon penaltı değil. Hatalı karar. Hakemlikte en büyük tehlike "Ben oldum. Bana mecburlar" düşüncesidir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

