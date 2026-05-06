Son Dakika | Ege Denizi'de Türk mürettebatın bulunduğu kargo gemisi battı
Son dakika... Ege Denizi'nde 8'i Türk 9 mürettebatın bulunduğu kargo gemisinin battığı belirtildi.
Ege Denizi’nde kayalıklara çarpan kargo gemisi battı. Gemideki 8 Türk ve 1 Azerbaycanlı mürettebat kurtarıldı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, Ege Denizi’nde Andre Adası açıklarında bir kargo gemisi sabah saatlerinde kayalıklara çarptı.
Arnavutluk’tan Ukrayna’ya 8 bin ton soda taşıdığı belirtilen gemi, çarpmanın ardından battı.
Vanuatu bayraklı gemide 8’i Türk, 1’i Azerbaycanlı olmak üzere 9 mürettebat bulunuyordu. Mürettebatın tamamı kurtarıldı.
Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarılan mürettebatı Andre Adası’na götürdüğü bildirildi. (AA)