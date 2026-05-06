AKP 'rahmetle' anınca Fesli Kadir'in sicili ortaya döküldü! Neler demiş neler

AKP, sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı. Cumhuriyete, laikliğe ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e açık düşmanlığıyla tanınan Kadir Mısıroğlu’nu “rahmetle” anan AKP’nin paylaşımında, “Yazar ve fikir adamı Kadir Mısıroğlu’nu vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz” ifadeleri yer aldı.

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ!

AKP’nin, Cumhuriyetin tüm kurucu değerlerine düşman Mısıroğlu’nu anması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken söz konusu paylaşım eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

MISIROĞLU’NUN SİCİLİ BİR KEZ DAHA ORTAYA DÖKÜLDÜ!

Kadir Mısıroğlu, yaşamı boyunca Kurtuluş Savaşı'na, Cumhuriyetin ilerici ve aydınlanmacı ilkelerine karşı durmuş ve Atatürk, Mehmet Akif Ersoy gibi isimlere hakaret etmişti.

“KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ”

Mısıroğlu, "Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiçbiri olmazdı" ifadelerini kullanmaktan çekinmemişti.

“KURTULUŞ SAVAŞI UYDURUKTUR”

Emperyalist işgale karşı bağımsızlık mücadelesi veren Kuvayı Milliye için “Kuvayı Milliye bir avuç eşkıya sürüsü” sözlerini sarf eden Mısıroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlanan Kurtuluş Savaşı için ise “Kurtuluş savaşı uyduruktur” demişti.

“HALİFELİK GELSİN DE İSTERSE ABD GÜDÜMÜNDE OLSUN”

Mısıroğlu, emperyalizme herhangi bir karşıtlığının olmadığını ise, "Halifelik gelsin de isterse ABD güdümünde olsun, ben razıyım." sözleriyle ortaya koymuştu. Mısıroğlu, ayrıca "İngiliz Muhipleri Cemiyeti bizim dostumuzdur" ifadesini de kullanmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY’A KÜFÜR ETMİŞTİ!

Mısıroğlu, ayrıca İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’a da hakaret ederek "(İstiklal Marşı'nda) Korkma diyorsun, ne korkacağım lan p…venk! Mehmet Akif serserinin teki." demişti.

Bilal Erdoğan'ın vakfı TÜGVA 29 Ekim'de 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen adamın konuşmasını paylaştı

“ŞERİAT GELSİN DE İSTERSE TÜRKİYE BATSIN”

AKP’ye yakınlığıyla tanınan Kadir Mısıroğlu, 24 Haziran 2018 seçimleri sürecinde sokak röportajına katılan bazı vatandaşların yol ve köprü yaptığı için AKP’ye oy verdiğini söylemelerine tepki göstermiş ve “Demiyor ki dindar olduğu için rey verdim. Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın ben razıyım” ifadelerini kullanmıştı.

"SHAKESPEARE ASLINDA MÜSLÜMANDIR, ADI ŞEYH PİR'DİR"

Mısıroğlu, ünlü İngiliz oyun yazarı William Shakespeare'in Müslüman olduğunu da iddia ederek isminin "Şeyh Pir"den geldiğini öne sürmüştü.

Mısıroğlu, Türk şair Necip Fazıl Kürek hakkında ise, "Necip Fazıl ahlâken Müslüman değildir, Müslüman gibi yaşamamıştır." demişti.