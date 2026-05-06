AKP'li vekilin 650 kat büyüyen şirketine kesilen ceza devede kulak kaldı: Giresun'da dereyi simsiyah akıtmıştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun’un Doğankent ilçesi Çatalağaç Köyü’nde faaliyet gösteren Alagöz Madencilik’e, atık sularını dereye boşalttığı gerekçesiyle idari para ve kapatma cezası uyguladı.

Şirket sahibi AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün ticari faaliyetlerindeki olağanüstü sermaye artışı ile çevre kirliliği nedeniyle kesilen ceza tutarı arasındaki uçurum, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

AKP'Lİ VEKİLİN 650 KAT BÜYÜYEN ŞİRKETİNE KESİLEN CEZA DEVEDE KULAK KALDI

T24 yazarı Çiğdem Toker'in aktardığı bilgilere göre; Alagöz Madencilik'in finansal seyri dikkat çekici bir büyüme sergiledi. 2021 yılında 2 milyon TL sermaye ile kurulan şirket, aynı yıl içinde sermayesini 5 milyon TL'ye çıkardı.

2025 yılının Kasım ayına gelindiğinde ise şirketin sermayesi 1 milyar 300 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin sermayesindeki bu son 1 milyar liralık artışın, yine Cantürk Alagöz'e ait olan ve pandemi dönemindeki aşı tedarikiyle bilinen Keymen İlaç tarafından nakit olarak sağlandığı belirlendi.

AKP'li vekilin şirketine ceza: Bakanlık açıkladı

Kuruluşundan bu yana geçen beş yılda sermayesini 650 kat artıran bir şirket için kesilen 2,5 milyon TL'lik ceza, "Bu para cezasının caydırıcı olma ihtimali var mı?" sorusunu sordurdu.

BAKANLIK 2,5 MİLYON TL CEZA VE KAPATMA KARARINI AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü, maden işletmesine yönelik denetimin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan resmi açıklamada, Alagöz Madencilik’e ait madendeki atık suyun dereye deşarj edildiğinin tespiti üzerine 2 milyon 517 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca Çevre Kanunu kapsamında, kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümünün, taban suyunun kontrol altına alınmasına yönelik bir çökeltim havuzu yapılıncaya kadar kapatılmasına karar verildi.

"Giresun İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı."

Giresun Valiliği de sosyal medya hesaplarından bu kararı paylaşarak denetim sürecini tescilledi.

GİRESUN'DA DEREYİ SİMSİYAH AKITMIŞTI

Maden işletmesinin atık sularını Çatalağaç Deresi’ne boşaltması sonucu oluşan kirlilik, bölge halkı tarafından belgelenerek kamuoyuna duyuruldu. Şirketin çevreye verdiği zararın tekrarlanması nedeniyle ceza üç kat artırılarak uygulandı.

ÇED raporu yok, ceza etkisiz: Milletvekiline ait maden doğayı tehdit ediyor

Giresun Bulancak Piraziz Çevre ve Doğa Derneği, madenin "ÇED Olumlu" kararının yargıdan dönmesine rağmen faaliyetlerini sürdürdüğünü ve çevre ihlallerinin süreklilik arz ettiğini savundu.

Dernek, idarenin "önleyici denetim" görevini yerine getirmediğini, ihlalin ancak vatandaşların tepkisi sonrası tespit edildiğini belirterek şirketin ruhsatının iptal edilmesini talep etti. Aynı zamanda AKP milletvekili olan Cantürk Alagöz’ün TBMM bünyesindeki AB Uyum Komisyonu’nda görev alması da bu tablo karşısında dikkat çeken bir başka detay oldu.