AKP'li vekilin şirketine ceza: Bakanlık açıkladı

Giresun'da madendeki atık suyu dereye boşalttığı tespit edilen AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün şirketine ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün şirketi Alagöz Madencilik'e 3 milyon liraya yakın ceza kesildiğini açıkladı.

ATIK SUYU DEREYE BOŞALTAN AKP'LİNİN ŞİRKETİNE CEZA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

İHLAL TEKRARINDAN 2 MİLYON 517 BİN TL

Açıklamada, tedbirlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Giresun İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı. Ayrıca işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

