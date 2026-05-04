AKP'li vekilin şirketine ceza: Bakanlık açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün şirketi Alagöz Madencilik'e 3 milyon liraya yakın ceza kesildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

İHLAL TEKRARINDAN 2 MİLYON 517 BİN TL

Açıklamada, tedbirlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Giresun İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı. Ayrıca işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandı."