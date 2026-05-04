AKP’li eski belediye başkanının silahına el konuldu

AKP eski Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu hakkında, geçmişte belediyede İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Şerif Topal’a yönelik “silahlı tehdit” iddiası nedeniyle yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı Koştu’ya ait silaha el konuldu.

AKP’li eski belediye başkanı müdürüne silah çekti iddiası

Medyaege'nin haberine göre, 1 Mayıs 2026 tarihinde Bergama Kültür Merkezi otoparkında meydana gelen olayda Şerif Topal, eşiyle birlikte araçlarından indikleri sırada başka bir araçtan inen Koştu’nun kendisine silah doğrultarak tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürdü. Koştu hakkında şikayetçi olan Topal ifadesinde, eski belediye başkanının kendisine, “Seni vuracağım, şimdi sana göstereceğim” dediğini iddia etti.

AKP'Lİ BAŞKANIN SİLAHINA EL KONULDU

Şikayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, olayda kullanıldığı iddia edilen silahın muhafaza altına alınmasına karar verdi. Son yerel seçimlerde AKP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Hakan Koştu’nun adı daha önce de tartışmalarla gündeme gelmişti. Öte yandan, Koştu döneminde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan ve şu anda belediyede Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde memur olan Şerif Topal’ın da geçmişte bazı personele yönelik mobbing iddialarıyla da gündeme geldiği ifade ediliyor.